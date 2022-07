Bayerns Sozialministerin verspricht Kommunen Hilfe bei Ganztagsbetreuung

Zweites Todesopfer nach Unfall in der Oberpfalz

Hohenfels: Zwei Tage, nachdem in der Oberpfalz ein Auto in eine Menschengruppe gefahren ist, gibt es ein zweites Todesopfer. Eine 25-Jahre alte Frau erlag gestern ihren schweren Verletzungen, teilte die Polizei am Abend mit. Ein 20-Jähriger war am Donnerstagabend in Hohenfels mit seinem Auto in eine Gruppe mit drei Personen gefahren, die am Straßenrand standen. Ein 36 Jahre alter Mann starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer und seine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Unklar ist noch die Ursache für das Unglück.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.07.2022 09:15 Uhr