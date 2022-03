Bayerns Sozialministerin Scharf sagt Geflüchteten aus der Ukraine Unterstützung zu

USA lehnen Polens Vorschlag für Kampfjets ab

Washington: Die USA haben den Vorschlag Polens abgelehnt, der Ukraine Kampfflugzeuge vom Typ MIG-29 mit einem Zwischenstopp in Deutschland zu überlassen. Aus dem Verteidigungsministerium hieß es, dieser Vorstoß sei nicht haltbar. Man habe ernsthafte Bedenken bei der Vorstellung, dass US-Kampfflugzeuge von einem NATO-Stützpunkt in Deutschland aus in die Ukraine fliegen. Das polnische Außenministerium hatte sich gestern überraschend bereit erklärt, all seine 28 US-Kampfflugzeuge vom Typ MIG-29 sofort auf den NATO-Luftwaffenstützpunkt ins rheinland-pfälzischen Ramstein zu verlegen. Von dort aus, so der Vorschlag, könnten die USA die Maschinen an die Ukraine liefern, deren Piloten auf diesen Flugzeugtyp geschult sind. Eine direkte Lieferung an die Ukraine hatte Warschau zuvor abgelehnt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2022 08:00 Uhr