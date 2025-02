Bayerns Solaranlagen waren 2024 laut Schätzungen am produktivsten

München: Bayerns Solaranlagen waren 2024 laut Hochrechnungen deutschlandweit am ergiebigsten. Wie der Energiekonzern Eon schätzt, lag die durchschnittliche Stromerzeugung eines privaten Photovoltaik-Systems auf dem Dach eines bayerischen Einfamilienhauses bei knapp 9.600 Kilowattstunden. Das ist mehr als in jedem anderen Bundesland. Rechnerisch würde das dem Unternehmen zufolge genügen, um den Jahresstrombedarf einer vierköpfigen Familie in einem neueren Einfamilienhaus mit Wärmepumpe zu decken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2025 12:00 Uhr