Bayerns Schüler starten in die Sommerferien

München: Als letztes der 16 Bundesländer geht Bayern heute in die Sommerferien. Gestern war in Baden-Württemberg der letzte Schultag. Bis zum Wochenende sind nun für ein paar Tage alle Schüler in Deutschland in den großen Ferien, bevor am nächsten Montag in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern die Schule schon wieder losgeht. Das bedeutet, dass es wegen des Reiseverkehrs sowohl nach Süden als auch Richtung Norden zu langen Staus und Behinderungen kommen kann. Dazu kommen Dauerbaustellen. Bei der Bahn ist wegen der Corona-Regeln die Anzahl der reservierbaren Sitzplätze reduziert worden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.07.2021 16:45 Uhr