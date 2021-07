Bayerns Schüler erhalten die Zeugnisse

Schäuble fordert Corona-Einschränkungen nur noch für Ungeimpfte

Berlin: Bundestagspräsident Schäuble hat gefordert, dass Corona-Einschränkungen nur noch für nichtgeimpfte Menschen gelten sollen. Das sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. Als Begründung führte er an, dass die Ansteckungsgefahr durch Geimpfte oder Genesene geringer sei - deswegen könnten diese beiden Gruppen nicht dauerhaft mit allen Einschränkungen leben, die auch für Nichtgeimpfte gelten. Weil das Risiko bei einer Impfung nach heutigem Wissenstand gering sei, sieht Schäuble auch kein verfassungsrechtliches Problem in der unterschiedlichen Behandlung. Außerdem könne man auf die Weise noch Menschen zu einer Impfung bewegen, so Schäuble. Inzwischen hat der Chef des Institus der Deutschen Wirtschaft, Hüther, eine Impfpflicht für Mitarbeitende im Gesundheits- und Bildungssektor gefordert. Er begründete das in der Rheinischen Post damit, dass diese mit schutzbedürftigen Personen zu tun haben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2021 07:00 Uhr