Bayerns Richter urteilen über AfD-Einfluss auf Verfassungsschutz: 10.30

München: Der Bayerische Verfassungsgerichtshof entscheidet am Vormittag über eine AfD-Klage gegen den Landtag. Die AfD-Fraktion will erreichen, dass ihre Kandidaten in das Parlementarische Kontrollgremium gewählt werden, das den Verfassungsschutz überwacht. Dem Gremium gehören laut Gesetz sieben Abgeordnete an, aufgeteilt nach Stärke der Fraktionen. Seine Besetzung ist normalerweise Formsache. Bisher konnte sich die AfD allerdings in vier Wahlgängen nicht durchsetzen, weshalb der Platz unbesetzt blieb. Die AfD sieht dadurch ihre verfassungsrechtlichen Rechte massiv verletzt. STOPP Die anderen Parteien im Landtag hingegen argumentieren unter anderem damit, dass niemand gezwungen werden könne, für einen Kandidaten zu stimmen, den man für nicht vertrauenswürdig hält.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2021 07:00 Uhr