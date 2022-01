Bayerns Polizei stellt immer mehr gefälschte Impfnachweise sicher

In bayerischen Gärten sind mehr Waldvögel unterwegs

Hilpoltstein: Bei der diesjährigen Stunde der Wintervögel sind in Bayerns Gärten mehr Waldvögel gezählt worden. Das teilte der Landesbund für Vogelschutz in einer ersten Zwischenbilanz mit. So wurde zum Beispiel der Buntspecht in jedem zweiten Garten gesichtet. Am häufigsten wurde der Haussperling gezählt, knapp dahinter landete die Kohlmeise. Die Amsel rangiert auf Platz fünf. Für die Vogelexperten des LBV ist das eine gute Nachricht, nachdem die Amsel-Bestände durch ein Virus in den vergangenen Jahren zurückgegangen sind. Dass vermehrt Waldvögel in Gärten auftauchen, führt der Landesbund darauf zurück, dass sie in den Wäldern nicht genug Nahrung finden oder sich Vögel aus kälteren Regionen vorübergehend bei uns niederlassen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.01.2022 12:45 Uhr