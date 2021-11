Bayerns Polizei registriert Hunderte Verstöße gegen Corona-Regeln

Impfbereitschaft ist in Süddeutschland laut RKI-Studie besonders gering

Berlin: Die Impfquote in Deutschland ist in bestimmten Bevölkerungsgruppen niedriger als in anderen. Das hat das Robert-Koch-Institut in einer Befragung unter 3.000 deutschsprachigen Erwachsenen festgestellt. Die geringste Impfbereitschaft gab es demnach in der Altersgruppe zwischen 30 und 39, bei Arbeitslosen, bei Menschen mit Migrationshintergrund, Bewohnern kleinerer Ortschaften sowie Menschen aus Bayern und Baden-Württemberg. Unterschiede zwischen den Geschlechtern hat die Studie nicht festgestellt. Unter den ungeimpften Befragten gab mehr als jeder Dritte an, sich auf auf keinen Fall eine Spritze geben lassen zu wollen. Unter den vollständig Geimpften zeigen sich fast 82 Prozent offen für eine Auffrischung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2021 17:00 Uhr