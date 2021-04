Bayerns Polizei meldet keine Probleme durch Ausflügler

Nachrichtenarchiv - 04.04.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kochel am See: Anders als befürchtet hat es keine größeren Probleme durch einen Besucher-Ansturm auf die bayerischen Ausflugsziele gegeben. Aus Oberfranken meldet die Polizei trotz des sonnigen Osterwetters keine Verstöße gegen die aktuellen Maßnahmen. Ein Sprecher sagte, zwar seien einige Wanderparkplätze voll - die Menschen würden sich aber verteilen und Masken tragen. Ähnlich äußerte sich eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Auch eine Demo von Motorradfahrern bei Kochel am See verlief friedlich. Die Biker wollten damit gegen das Fahrverbot am Kesselberg für Motorradfahrer Richtung Süden protestieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2021 20:00 Uhr