Bayerns neue Kultusministerin verspricht mehr Lehrerstellen

München: Bayerns neue Kultusministerin Anna Stolz von den Freien Wählern will schnell für mehr Lehrkräfte an den Schulen sorgen. Im BR24 "Thema des Tages" sagte Stolz, CSU und Freie Wähler hätten sich im Koalitionsvertrag auf 6.000 zusätzliche Stellen geeinigt. Diese wolle sie auch zeitnah besetzen. Für Erstklässler in Bayern soll es nach ihren Worten bald eine dritte Sportstunde pro Woche geben. Bewegte Kinder seien nicht nur gesünder, sondern auch glücklicher, so die Ministerin.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.11.2023 03:00 Uhr