Bayerns Narren eröffnen am Vormittag die neue Saison

München: Am Vormittag um Punkt elf Uhr elf beginnt in Bayern die Fastnachtssession. In Hochburgen wie Würzburg und Nürnberg proklamieren die Faschingsvereine traditionell ihre Prinzenpaare und verteilen Krapfen an die Schaulustigen. In München werden auf dem Viktualienmarkt mehrere Hundert Besucher erwartet. In Nürnberg will Oberbürgermeister König das Prinzenpaar am Rathausplatz begrüßen. Auch die rheinischen Karnevalshochburgen starten in die fünfte Jahreszeit. Mit Alaaf und Helau eröffnen tausende Jecken und Narren unter anderem in Köln, Düsseldorf und Mainz die neue Karnevalssession. In der Kölner Altstadt schunkeln die Jecken traditionell mit dem designierten Dreigestirn aus Prinz, Bauer und Jungfrau in den Karneval.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2023 06:00 Uhr