Bayerns Museen verkauften 3,6 Millionen Tickets

München: Die bayerischen Museen haben im vergangenen Jahr 500.000 Besucher mehr verzeichnet als 2022. Insgesamt wurden 3,6 Millionen Eintrittskarten verkauft. Besonders gefragt waren etwa die Münchner Pinakotheken oder die Glyptothek. Das Kunstministerium verweist aber auch auf viele Besucher zum Beispiel im Porzellanikum in Selb oder im Textil- und Industriemuseum in Augsburg. Das Haus der bayerischen Geschichte in Regensburg verzeichnete gut vier Jahre nach seiner Eröffnung den einmillionsten Besucher. Dort wird am 19. April die Ausstellung "Ois anders! Großprojekte in Bayern" eröffnet. Sie dokumentiert unter anderem den Bau des Main-Donau-Kanals, der Isental-Autobahn oder des Flughafens im Erdinger Moos.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.03.2024 10:45 Uhr