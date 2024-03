Bayerns Ministerpräsident Söder reist nach Serbien

München: Bayerns Ministerpräsident Söder reist heute nach Serbien. Der eintägige Besuch erfolgt auf Einladung des serbischen Staatspräsidenten Vucic. Söder will sich für die Aufnahme des Balkanlandes in die Europäische Union einsetzen. Vor seiner Abreise sagte er, Serbien sei ein Schlüsselstaat auf dem Westbalkan und Tor zum Osten. Es sei wichtig, dass das Land nicht anderen Einflusssphären überlassen werde, betonte Söder. Damit dürften die guten Beziehungen zu Russland und China gemeint sein: Vucic gilt als Russland-freundlich - er selbst bezeichnet sich als "neutral" gegenüber Moskau. China wiederum investiert viel Geld in Serbiens Infrastruktur.

