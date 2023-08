Bayerns Landwirte müssen sich auf geändertes Klima einstellen

München: Laut Bayerns Bauernpräsident Felßner hätten die Landwirte in diesem Jahr ohne Tierhaltung einen Totalverlust erlitten. Im BR-Interview sagte er, ein Großteil des Getreides aus diesem Jahr sei für Lebensmittel nicht mehr geeignet. Es werde verfüttert. Künftig rechnet Felßner öfter mit langen heißen Phasen und extrem starken Niederschlägen. Laut Bayerns Landwirtschaftsministerin Kaniber wird bereits daran gearbeitet, die Bauernschaft wissenschaftlich auf neue Situationen vorzubereiten. An einem eigenen Forschungsstandort im unterfränkischen Schwarzenau werde der Trockenfeldbau besser erforscht. So könnten auch in Zukunft klima-resiliente bayerische Produkte angeboten werden, so Kaniber. Am Vormittag hatte bereits der Deutsche Bauernverband eine durchwachsene Erntebilanz gezogen. Präsident Rukwied sagte, die Landwirte in ganz Deutschland hätten diesen Sommer beim Getreide einen geringeren Ertrag als im Vorjahr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.08.2023 19:45 Uhr