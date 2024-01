Bayerns Landtags-Opposition kritisiert Doppelhaushalt

München: Die bayerische Landtagsopposition ist mit dem geplanten Doppelhaushalt der Staatsregierung hart ins Gericht gegangen. AfD und SPD kritisierten, dass Ministerpräsident Söder die Eckpunkte des Etat erst jetzt vorgestellt hat. Die Verabschiedung ist für Juni geplant. Dabei gilt der Haushalt auch schon für dieses Jahr. Die Grünen wiederum monierten, dass der höhere Sold für Bayerns Beamte auch aus einer milliardenschweren Rücklage finanziert werden soll. Das Kabinett hatte am Mittag bei seiner Klausur am Tegernsee den Doppelhaushalt mit einem Volumen von 149 Milliarden Euro beschlossen. Schulden sind keine neuen geplant. Stattdessen will der Freistaat 100 Millionen zurückzahlen. Abgesehen von den festen Ausgaben setzt die Staatsregierung vor allem auf Investitionen in den Wohnungsbau, die Hochschulen sowie den weiteren Ausbau von Betreuungsangeboten für Grundschüler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2024 18:00 Uhr