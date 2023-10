Bayerns Landtag will Söder erneut zum Ministerpräsidenten wählen

München: CSU-Chef Söder will sich am Vormittag im Landtag zur Wiederwahl als bayerischer Ministerpräsident stellen. Bangen muss er dabei nicht, die Koalition aus CSU und Freien Wählern verfügt gemeinsam über 122 der insgesamt 203 Abgeordneten. In der Sitzung dabei im Maximilianeum will auch der AfD-Politiker Halemba sein. Der 22-Jährige, der gestern unter anderem wegen Volksverhetzung festgenommen wurde, ist inzwischen wieder frei. Das Amtsgericht Würzburg hatte am Abend laut Staatsanwaltschaft den Haftbefehl gegen ihn außer Vollzug gesetzt. Der zuständige Ermittlungsrichter sehe keine Flucht- und Verdunklungsgefahr, so die Begründung.

