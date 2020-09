Bayerns Kultusminister sieht Schulstart in Bayern gut vorbereitet

Nachrichtenarchiv - 04.09.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der bayerische Kultusminister Piazolo informiert gerade angesichts der Corona-Krise über die neuen Hygiene-Regeln zum Schulstart nächste Woche. Ziel sei ein guter Start in den Regelbetrieb. Die beschlossene Maskenpflicht im Unterricht an weiterführenden Schulen in den ersten zwei Wochen nannte er eine gute Maßnahme. Piazolo betonte zudem den guten Austausch mit Gesundheitsexperten, aber auch den Elternvertretern. Derweil spricht der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerverband von zwei Krisen. Neben Corona gebe es den Lehrermangel, so BLLV-Präsidentin Fleischmann. Nach ihren Worten ist die Grenze des Machbaren nun erreicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2020 11:00 Uhr