Bayerns Krankenhausgesellschaft warnt vor nie dagewesener Notlage

München: Angesichts der rasant steigenden Zahl von Corona-Patienten warnt die Bayerische Krankenhausgesellschaft vor einer nie dagewesenen Notlage in den Kliniken im Freistaat. Wegen der aktuellen Überlastung sollen rund 50 Intensivpatienten in andere Bundesländer verlegt werden. Das aber werde nur kurzfristig Abhilfe schaffen, sagte der Geschäftsführer der BKG, Engehausen. Mittelfristig müsste seinen Worten zufolge die Zahl der Neuansteckungen gebremst werden. Sonst drohe zwischen Weihnachten und Neujahr ein Drama, so Engehausen. - Die 7-Tage-Inzidenz in Bayern geht derzeit leicht zurück - laut Robert Koch-Institut liegt sie heute bei 641. Allerdings hat sie in drei weiteren Regionen die 1000er Marke überschritten: In den Landkreisen Passau, Ostallgäu und Regen gelten deshalb ab morgen verschärfte Corona-Maßnahmen. In der Stadt Rosenheim sowie in sieben Landkreisen in Oberbayern und Niederbayern greift der Teil-Lockdown bereits ab heute.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2021 12:00 Uhr