Bayerns Krankenhausampel springt auf "Gelb"

Nachrichtenarchiv - 06.11.2021 16:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerische Krankenhausampel steht jetzt auf "Gelb". Nach Angaben des Gesundheitsministeriums werden aktuell mehr als 600 Covid-Patienten auf Intensivstationen in Bayern behandelt. Damit gelten bayernweit ab morgen schärfere Corona-Maßnahmen. Zum einen sind FFP2-Masken wieder Pflicht, die leichteren chirurgischen Masken werden in Innenräumen nicht mehr akzeptiert. Zum anderen gilt bei Sport- und Kulturveranstaltungen die 3G plus-Regel, Ungeimpfte müssen also einen PCR-Test vorzeigen. In Clubs und Diskotheken wird die 2G-Regel angewendet, das heißt, kein Zugang mehr für Ungeimpfte. In weiteren Regionen in Bayern zeigt die regionale Corona-Ampel jetzt "Rot", etwa im Landkreis Deggendorf und in mehrere Landkreisen in Schwaben. Das heißt, dass für viele Menschen die 3G-Regel am Arbeitsplatz gilt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.11.2021 16:15 Uhr