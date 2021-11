Bayerns Krankenhaus-Ampel auf dem Weg zu Rot

Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen. Kurze freundliche Abschnitte am ehesten in Alpennähe. Höchstwerte 4 bis 9 Grad. In der Nacht etwas Regen im Norden Frankens und der Oberpfalz. Um 0 Grad. Die weiteren Aussichten: In den nächsten Tagen meist trocken. Dabei im Norden überwiegend bewölkt, in Südbayern von den Alpen her zögernd freundlicher. Tagsüber 4 bis 9 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2021 16:00 Uhr