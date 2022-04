Bayerns Krankenhäuser rufen zum freiwilligen Maske-Tragen auf

Nachrichtenarchiv - 02.04.2022 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bundesweit laufen viele Corona-Maßnahmen an diesem Wochenende aus - auch in Bayern. Die hiesigen Krankenhäuser haben jetzt dazu aufgerufen, trotzdem weiter Maske zu tragen, vor allem in Innenräumen. Die Politik setze weitgehend auf die Eigenverantwortung der Bürger - das dürfe aber nicht dazu führen, dass die Infektionszahlen nochmal deutlich steigen, sagte der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, Engehausen. Die Kliniken würden weiterhin viele planbare Behandlungen verschieben. Das sei längerfristig aber nicht verantwortbar. Auch der Deutsche Philologenverband hat zum freiwilligen Maske-Tragen aufgerufen: Das Ende der Maskenpflicht passe nicht zu den derzeit hohen Infektionszahlen. - Ab morgen müssen Masken in den meisten Bundesländern nur noch in Bussen und Bahnen sowie in Einrichtungen für Risikogruppen getragen werden. Zudem entfallen die Zugangsbeschränkungen für Ungeimpfte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.04.2022 12:45 Uhr