Bayerns Kommunen registrieren zunehemende Anträge auf Einbürgerung

München: In Bayern kämpfen die Kommunen weiterhin mit vielen Anträgen auf Einbürgerung. In München sind rund 32.500 Gesuche offen. Damit hat sich die Zahl seit Juni letzten Jahres nahezu verdoppelt. Auch in Nürnberg, Würzburg, Regensburg, Bamberg und Augsburg sind tausende Fälle noch nicht abgearbeitet. Grund dafür ist die Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes im Juni 2024. Damit ist eine Einbürgerung bereits nach drei oder fünf Jahren, statt wie bisher nach acht Jahren möglich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2025 10:00 Uhr