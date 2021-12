Bayerns Kommunen müssen "Querdenker"-Spaziergänge nicht hinnehmen

Im Heiligen Land haben die Weihnachsfeierlichkeiten begonnen

Bethlehem Im Heiligen Land haben die traditionellen Weihnachtsfeierlichkeiten begonnen. Die Polizei errichtete am Morgen Absperrungen in der Stadt, wo nach christlicher Überlieferung Jesus geboren wurde. Musikanten marschierten über den Platz in der Nähe der Geburtskirche. Sie schlugen auf Trommeln und trugen Flaggen. Am Nachmittag wird der ranghöchste katholische Geistliche im Heiligen Land, der Patriarch Pierbattista Pizzaballa, in Bethlehem erwartet. Später wird er dort die Mitternachtsmesse zelebrieren. In seiner Weihnachtsbotschaft wandte sich Pizzaballa mit den Worten "Wir warten auf Euch" an die Pilger aus aller Welt. Weil fast der gesamte Luftverkehr nach Israel gestoppt wurde, können internationale Touristen nicht in das besetzte Westjordanland kommen. Mit dem Verbot des Flugverkehrs soll die Ausbreitung der Omikron-Variante eingedämmt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2021 13:00 Uhr