Bayerns Kneipen dürfen ab sofort auch drinnen Gäste bewirten

Nachrichtenarchiv - 23.07.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern dürfen von heute an Kneipen auch drinnen wieder Gäste bewirten. Das hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof im Eilverfahren entschieden und damit eine weitere Corona-Beschränkung der Staatsregierung gekippt. Zur Begründung hieß es, zu Beginn der Pandemie hätten zwischen Speise- und Schankwirtschaften Unterschiede im typischen Betriebsablauf bestanden. Inzwischen hat sich laut Gericht das Geschehen so angenähert, dass eine unterschiedliche Behandlung nicht mehr gerechtfertigt werden kann. Hygienekonzepte und Sperrzeiten sorgen demnach für eine niedrigere Infektionsgefahr. Damit werden die reinen Schankwirtschaften Speiselokalen gleichgesetzt. Gegen diesen Beschluss gibt es keine Rechtsmittel.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2021 14:00 Uhr