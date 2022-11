Bayerns Kliniken sprechen wegen RS-Virus von angespannter Lage

Nachrichtenarchiv - 25.11.2022 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Wegen der vielen Atemwegserkrankungen durch das RS-Virus gibt es derzeit nur zwei freie Kinder-Intensivbetten in einhundert Kliniken in ganz Deutschland. Das geht aus Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Divi, hervor. Zahlreiche bayerische Kinderkliniken haben auf BR-Anfrage eine angespannte Situation bestätigt. Die Zahl der RSV-Patienten ist bei ihnen allein in den letzten drei Wochen massiv angestiegen. Im Kinderklinikum Nürnberg ist bereits eine ganze Station mit RSV-Patienten belegt. Einige Kinder mussten demnach bereits in andere Kliniken verlegt werden. In Augsburg spricht die Uniklinik davon, dass die Bettenkapazität mehr als ausgeschöpft sei. Dennoch müsse dort noch kein Kind abgewiesen werden. Laut Robert Koch-Institut haben normalerweise bis zum Ende des zweiten Lebensjahres nahezu alle Kinder mindestens eine Infektion mit RSV durchgemacht. Im Zuge der Corona-Schutzmaßnahmen waren viele solcher Infektionen allerdings zeitweise ausgeblieben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.11.2022 14:15 Uhr