Bayerns Kirchenvertreter rufen zu Miteinander auf

Das Wetter in Bayern: zeitweise Regen oder Schnee, minus 2 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Nachmittags in Alpennähe ab und zu etwas Sonne. Zeitweise Regen. Schnee besonders im nördlichen Franken, der Oberpfalz und im Bayerischen Wald. Glätte möglich. Höchstwerte -2 bis +10 Grad. In der Nacht vereinzelt Regen oder Schnee. Tiefstwerte + 2 bis minus 7 Grad. In den nächsten Tagen sonnige Abschnitte am ehesten an den Alpen. Gelegentlich Regen. Schneeregen morgen an der Donau, im östlichen Oberbayern und in Niederbayern. Höchstwerte morgen -2 bis +6, dann 2 bis 9 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.12.2021 15:15 Uhr