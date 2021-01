Bayerns katholische Bischöfe fordern veränderten Blick auf Corona-Pandemie (Sperrfrist 17:30)

Nachrichtenarchiv - 31.12.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die katholischen Bischöfe aus Bayern haben in ihren Predigten zum Jahreswechsel zu einem veränderten Blick auf die Corona-Pandemie aufgerufen. Der Erzbischof von München und Freising, Marx, mahnte laut Rede-Manuskript, stärker die Schicksale der Menschen zu beachten. Die abstrakten Zahlen würden wenig darüber sagen, was diese Krise für viele Menschen bedeute. Der Bamberger Erzbischof Schick rief für die Zeit nach der Pandemie zu mehr Respekt und Achtsamkeit auf. Man müsse die Corona-Krise auch als Warnschuss verstehen, dass man nicht so weitermachen dürfe wie bisher. Der Augsburger Bischof Meier forderte die Gläubigen auf, sich nicht von Querdenkern manipulieren zu lassen. Wer sich mit Leuten verbünde, die an den Grundpfeilern der Demokratie sägten, anstatt sich von diesen Bewegungen klar abzugrenzen, mache sich mit ihnen gemein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2020 20:00 Uhr