Bayerns Kabinett berät über schärfere Corona-Regeln

Kirchen begehen Dreikönigstag

München: Die Pandemie wirkt sich auch auf den heutigen Dreikönigstag aus. So gibt es keine Sternsinger, die von Haus zu Haus ziehen und den Jahressegen spenden. Gesegnete Kreide oder Aufkleber mit dem traditionellen Spruch C plus M plus B - also Christus segne dieses Haus - können nur online bis Anfang Februar bestellt werden. Trotzdem bittet die Sternsinger-Aktion auch in diesem Jahr um Spenden. Das Geld ist hauptsächlich für bedürftige Kinder in der Ukraine bestimmt. Gottesdienste finden heute statt, wo es coronabedingt möglich ist. In der St. Elisabeth-Kirche in Nürnberg musste der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick einspringen, weil der dortige Pfarrer in Quarantäne ist. Ab 10 Uhr überträgt das BR-Fernsehen den Gottesdienst.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.01.2021 07:45 Uhr