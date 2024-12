Bayerns Justizministerium meldet Panne beim elektronischen Examen

München: Das erstmals angebotene "elektronische Examen" für Juristen hat an den Unis München und Augsburg erhebliche technische Probleme bereitet. Mitten in den Prüfungen am 26. November mussten die Teilnehmenden Laptops austauschen und neu verkabeln. Das Justizministerium hat entsprechende Informationen des "Münchner Merkurs" bestätigt. Die Prüflinge bekamen mehr Zeit zur Bearbeitung ihrer Aufgaben im Rahmen des Zweiten Juristischen Staatsexamens. Außerdem erhielten sie das Angebot, diesen Prüfungsteil am 9. Dezember erneut zu absolvieren oder das Ergebnis dieser Aufgabe komplett zu streichen. Dafür müssen die Betroffenen allerdings einen Antrag stellen. /////evtl. STOPP Das elektronische Examen wurde von einem externen Dienstleister betreut, mit eigenen Laptops, Servern, technischem Personal und Support. In der Vorbereitung habe auch alles geklappt, so das Ministerium.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2024 18:00 Uhr