Bayerns Justizminister wirbt für Alarmknopf bei Cyber-Mobbing

Sie werden beleidigt, bedroht oder mit Bildern bloßgestellt: Einer Studie zufolge waren mehr als zwei Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland schonmal von Cybermobing betroffen. Bayerns Justizminister Eisenreich hat sich deshalb an die deutschen Töchter von Facebook, Google und TikTok gewandt und für einen Alarmbutton wie in Frankreich plädiert. Minderjährige Opfer von Cybermobbing könnten dort direkt per Mausklick mit einer telefonischen Beratungsstelle verbunden werden. Das senkt laut Eisenreich die Hemmschwelle, sich Hilfe zu suchen.

