Bayerns Justizminister fordert sexuellen Missbrauch als Verbrechen einzustufen

Nachrichtenarchiv - 12.06.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Justizminister Eisenreich fordert, dass sexueller Missbrauch von Kindern juristisch als Verbrechen eingestuft wird. Bisher gilt der Tatbestand nur als Vergehen, da die Mindeststrafe bei unter einem Jahr Freiheitsstrafe angesetzt ist. Das will der CSU-Politiker ändern. Außerdem sollte der bestehende Strafrahmen laut Eisenreich im Einzelfall konsequent ausgeschöpft werden. Als Höchststrafe sieht der Gesetzgeber bereits bis zu 15 Jahre Freiheitsstrafe plus Sicherheitsverwahrung vor. Damit schloss sich Eisenreich der bundesweiten Debatte über härtere Strafen nach dem Missbrauchsfall von Münster an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2020 13:00 Uhr