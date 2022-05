Bayerns Justizminister fordert härteres Strafrecht bei Menschenhandel

Nach Schulmassaker in Texas gerät Polizei immer stärker in die Kritik

Uvalde: Nach dem Schulmassaker in Texas gerät die Polizei zunehmend in die Kritik. Grund: Der Todesschütze von Uvalde hat sich laut Behörden mehr als eine Stunde in der Grundschule aufgehalten, bevor Polizeibeamte das Gebäude stürmten und ihn töteten. Dabei hätten Augenzeugen schon kurz nach Beginn des Angriffs die Sicherheitskräfte aufgefordert, in die Schule vorzudringen. Bei dem Massaker waren 19 Kinder und zwei Lehrkräfte getötet worden. Unterdessen ist in den USA ein Versuch der Demokraten, über Waffengesetze zu debattieren, im Senat gescheitert. Die Republikaner blockierten die Debatte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.05.2022 01:00 Uhr