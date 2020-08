Bayerns Innnenminister Herrmann fordert besseren Schutz für Reichstag

Nachrichtenarchiv - 31.08.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nachdem mehrere hundert Demonstranten am Samstag die Treppe des Reichstages besetzt hatten, ist eine Diskussion über die Sicherheit der Parlamente entbrannt. Bayerns Innenminister Herrmann sagte im BR, der Bundestag müsse darüber nachdenken, die Bannmeile wieder auszudehnen auch auf Wochen, in denen keine Sitzungen stattfinden. Herrmann sagte, es gehe um die große Symbolkraft der Parlamente. Die Diskussion über den sicheren Betrieb allein reiche nicht aus. Berlins Innensenator Geisel und die dortige Polizeiführung müssen am Vormittag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses Rede und Antwort stehen. Im Bundestag wollen SPD- und Unionsfraktion eine Sondersitzung des Ältestenrats beantragen. SPD-Generalsekretär Klingbeil sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, die Besetzung der Reichstagstreppe mit schwarz-weiß-roten Reichflaggen schade dem deutschen Ansehen in der Welt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2020 08:00 Uhr