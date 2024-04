Bayerns Innenminister Herrmann fordert einen Kurswechsel in der Asylpolitik

München: Bayerns Innenminister Herrmann verlangt einen Kurswechsel in der Asylpolitik. Der Anstieg der Kriminalität mache ihm Sorgen, sagte Hermann der "Augsburger Allgemeinen". Zwar sei in Bayern das Risiko, Opfer einer Straftat zu werden, deutlich geringer - die unkontrollierte Zuwanderung wirke sich aber auch hier negativ auf die Sicherheitslage aus. Nach Ansicht des CSU-Politikers sollte vor allem der hohe Anteil der nicht-deutschen Tatverdächtigen in den Blick genommen werden. Er forderte die Bundesregierung auf, Verbesserungen bei der Rückführung zu erreichen, zudem brauche es eine wirksame Eindämmung der illegalen Migration. Bundesinnenministerin Faeser will morgen die jüngste Kriminalstatistik vorstellen. Laut einem Vorabbericht ist die Zahl registrierter Straftaten im vergangenen Jahr bundesweit um 5,5 Prozent auf fast sechs Millionen gestiegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2024 06:00 Uhr