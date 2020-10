Bayerns Hausärzte erwarten schwachere Grippewelle

Immer mehr Großstädte gelten als Corona-Hotspot

Berlin: In Deutschland werden immer mehr große Städte zu Corona-Hotspots. Nach Köln, Berlin, Frankfurt und Bremen haben inzwischen auch Essen und Stuttgart die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. In Essen gelten nun unter anderem strenge Einschränkungen für Partys. Auch in München steigt die Zahl der Neuinfektionen wieder und liegt mit 47,7 knapp unter dem Warnwert. Bundesweit sind heute früh rund 3480 neue Fälle gemeldet worden. Mehrere Ministerpräsidenten haben die Bürger eindringlich zu mehr Achtsamkeit aufgerufen. Bayerns Regierungschef Söder sagte, man dürfe sich die Lage nicht schönreden. In der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" macht er sich für ein bundesweit einheitliches Bußgeld von 250 Euro für Maskenverweigerer stark, wie es in Bayern schon gilt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2020 09:00 Uhr