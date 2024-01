Bayerns Grüne wollen Bauern durch mehr regionales Kita-, Schulen- und Kantinenessen unterstützen

München: Die bayerischen Grünen wollen mit direkten Gesprächen mit der Bevölkerung und einer klaren Haltung gegen Rechts das Vertrauen der Wähler zurückgewinnen. Nach der zweitägigen Klausur in Pullach bei München sagte die Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze im Interview mit BR24, in dieser Zeit sei es wichtig, miteinander zu reden, nicht übereinander. Mit Blick auf die Bauernproteste schlug Schulze vor, dass in Bayern künftig in Kitas, Schulen und Kantinen nur noch regionale Waren und Bio verarbeitet werden sollen. Dann hätten die Landwirte durch einen festen Absatzmarkt Planbarkeit und die Kinder gesundes Essen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.01.2024 21:15 Uhr