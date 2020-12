Bayerns Grüne verschieben wegen Corona Parteitag auf Mitte April

Taxiunternehmen bitten Söder um Hilfe

München: Die bayerischen Taxiunternehmen haben Ministerpräsident Söder in einem offenen Brief um Hilfe in der Corona-Krise gebeten. Die Lage des Gewerbes habe sich dramatisch entwickelt, heißt es darin. Allein in München sind demnach mehr als 1000 von 3.300 Konzessionen stillgelegt. Die aktuellen Hilfen kämen im Taxigewerbe nicht an, beklagen die Unternehmer. Sie appellierten an die Staatsregierung, über Lohnzahlungen sowie die Übernahme anderer Kosten zu helfen. Außerdem regten die Unternehmen an, besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen Gutscheine für Taxifahrten zum Arzt oder Einkaufen zu geben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2020 13:00 Uhr