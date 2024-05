Bayerns Grüne fordern Abschussverbot für Eichelhäher

München: Die Grünen im Landtag fordern ein ganzjähriges Abschussverbot für den Eichelhäher in Bayern. Der Freistaat sei das einzige Bundesland, in dem der Vogel noch geschossen werden dürfe, erklärte der umweltpolitische Sprecher, Hierneis. Dadurch entgehe dem bayerischen Wald die Aussaat von 30 bis 50 Millionen Bäumen pro Jahr - in Geld umgerechnet sei das ein Schaden von mehr als zehn Millionen Euro. Heute wird im Landtag über ein Abschussverbot beraten. Die Erfolgsaussichten sind allerdings gering. Im Wirtschaftsausschuss haben die Regierungsfraktionen das Vorhaben bereits abgelehnt. Laut neuesten Zahlen wurden in Bayern in den Jahren 2022 und 2023 rund 11.700 Eichelhäher getötet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2024 08:00 Uhr