Bayerns größte Elektrolyseanlage nimmt in Wunsiedel Betrieb auf

14.09.2022 08:00 Uhr

Wunsiedel: In Oberfranken wird am Vormittag Bayerns größte Elektrolyse-Anlage in Betrieb genommen. Sie steht im Energiepark Wunsiedel und stellt mit Hilfe von Öko-Strom Wasserstoff her. Die Betreiber erwarten etwa 1.350 Tonnen Wasserstoff pro Jahr. Betrieben wird die Anlage durch Solar- und Windenergie. Der gewonnene Wasserstoff wird regional genutzt - für Tankstellen, für die Industrie, aber auch als Energiespeicher. 20 Millionen Euro hat der Bau der Elektrolyseanlage gekostet. Daran beteiligt sind neben Siemens das Lichtenfelser Gas-Unternehmen Rießner-Gase sowie das Stadtwerk Wunsiedel. Zur offiziellen Inbetriebnahme wird Bayerns Ministerpräsident Söder erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2022 08:00 Uhr