Bayerns Gesundheitsministerium stimmt Aiwangers Konzept für Weihnachtsmärkte zu

Steinmeier würdigt Afghanistan-Einsatz und räumt Scheitern ein

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat beim Abschluss-Appell zum Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan an die verschiedenen Phasen der Mission erinnert. 20 Jahre - fast eine ganze Generation - seien deutsche Soldatinnen und Soldaten dort gewesen: Im Anti-Terror-Einsatz, bei der Sicherung des Friedens, dann zum Aufbau der dortigen Armee und letztlich bei der Evakuierung. Steinmeier räumte ein, dass der Einsatz die weit gesteckten Ziele nicht erreicht habe. Es sei aber richtig gewesen, nach den Anschlägen vom 11. September 2001 den Nato-Bündnisfall auszurufen und nach Afghanistan zu gehen. Man habe diejenigen militärisch besiegt, die für diese Anschläge verantwortlich waren. Steinmeier dankte der Bundeswehr für diese Leistung - das Land sei stolz auf sie. Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Högl, hat mehr Wertschätzung für die Leistung der Bundeswehrsoldaten in Afghanistan gefordert. Im BR24-Thema des Tages sagte sie, Politik und Gesellschaft hätten in den vergangenen 20 Jahren den Einsatz am Hindukusch nicht ausreichend gewürdigt. Die Mission dort sei nicht umsonst gewesen, denn es habe sich vieles im Land verändert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2021 16:00 Uhr