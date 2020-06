Bayerns Gesundheitsministerin kritisiert Thüringens Corona-Vorgehen

Regierung verlängert Reisewarnung für Nicht-EU-Länder bis Ende August

Berlin: Die Bundesregierung hat den weiteren Fahrplan für Reisen ins Ausland festgelegt. Demnach warnt sie bis Ende August vor Reisen in die meisten Länder außerhalb der Europäischen Union, also vor Fernreisen. Ausnahmen kann es aber für Staaten geben, die die Ausbreitung des Virus im Griff haben oder beispielsweise über ein gutes Gesundheitssystem verfügen. Schon seit vergangener Woche steht fest, dass Reisen in die meisten europäischen Länder ab Montag wieder möglich sind. Die Regierung bekräftigte heute zugleich, bis Montag die Corona-bedingten Kontrollen an den deutschen Grenzen zurückzufahren. Ein wichtige Neuerung wird es auch für Pauschalurlauber geben. Sie sollen bei der Pleite ihres Reiseanbieters künftig besser abgesichert sein. Das Kabinett brachte eine Novelle auf den Weg, nach der Touristikunternehmen dafür demnächst in einen Pflichtfonds einzahlen müssen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2020 18:00 Uhr