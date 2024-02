Bayerns Gesundheitsministerin Gerlach räumt schwierige Versorgung von Post-Covid-Fällen ein

München: Frauen im Alter zwischen 18 und 45 Jahren leiden einer Studie zufolge überproportional häufig an Post-Covid. Laut der Untersuchung, die auch vom bayerischen Gesundheitsministerium gefördert wird, sind bei Patienten zudem ganz unterschiedliche Organe betroffen. Ministerin Gerlach erklärte, die Versorgung von Menschen mit Long- und Post-Covid sei nach wie vor eine Herausforderung. Die Studie zeige, dass für eine bestmögliche Behandlung Experten der Kardiologie, der Pneumologie sowie der Psychologie aber auch der Ergo- und Physiotherapie Hand in Hand arbeiten müssten. Bis zu zehn Prozent aller an Corona erkrankten Erwachsenen hätten mit den Spätfolgen zu kämpfen, so die CSU-Politikerin. Über die im Juli 2021 gestartete Initiative "Versorgungsforschung zum Post-Covid-Syndrom" förderte der Freistaat 14 multidisziplinäre Projekte mit zehn Millionen Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2024 13:00 Uhr