Bayerns Gefängnisse wieder stärker belegt

München: In den bayerischen Gefängnissen wird es wieder voller. Wie das Justizministerium mitteilte, waren zuletzt rund 9.700 Haftplätze belegt. Im Vorjahr seien es im Schnitt gut 9.000 gewesen. Kapazitäten haben die Haftanstalten noch: Insgesamt stehen in den Gefängnissen und Jugendarrest-Anstalten des Freistaats knapp 12.000 Plätze zur Verfügung. In dem Zusammenhang teilt das Justizministerium mit, dass die meisten Inhaftierten männlich sind. Nur bei sechs Prozent handle es sich um Frauen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.12.2023 12:15 Uhr