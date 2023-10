Bayerns Fußballerinnen spielen unentschieden gegen Frankfurt

Zum Sport: In der Frauen-Fußball-Bundesliga ist das Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt am Abend torlos geblieben. Damit haben die Bayern-Frauen in der Münchner-Arena den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Zuvor hatten die Fußballerinnen von Werder Bremen gegen den 1. FC Köln 3:0 gewonnen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.10.2023 20:15 Uhr