Bayerns Forstministerin rät von Aufenthalten in Wäldern ab

München: Der Lawinenwarndienst Bayern bittet alle, die heute und morgen in den Alpen unterwegs sind, besonders vorsichtig zu sein. Dem BR sagte ein Sprecher, dass die Lawinengefahr erheblich ist. Bereits jetzt ist über einen Meter Neuschnee gefallen, der besonders leicht los getreten werden könne und so eine Lawine auslösen kann. Forstministerin Kaniber warnt vor dem Betreten der Wälder in Südbayern. Hier gehe derzeit von herabfallenden Ästen und umstürzenden Bäumen eine große Gefahr für Waldbesucher aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2023 13:00 Uhr