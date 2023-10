Bayerns Forschungsminister Blume würdigt Physik-Noblepreisträger Krausz

Garching bei München: Der Experimentalphysiker Ference Krausz zählt zu den drei neuen Nobelpreisträgern für Physik. Er ist der dritte Nobelpreisträger in diesem Fach, der in der bayerischen Landeshauptstadt lehrt. Bayerns Forschungsminister Blume gratulierte schriftlich und erklärte, dass damit der Forschungsstandort München endgültig zum "Nobel-Valley" werde. Es sei eine große Ehre, den Begründer der Attosekundenphysik an der Ludwig-Maximilians-Universität zu haben. Krausz selbst hat nach eigenen Angaben von der Auszeichnung zu Hause erfahren. Er sei gerade dabei gewesen Unterlagen für den heutigen Tag der offenen Tür am Max-Plank-Institut für Quantenoptik in Garching zu erstellen, dessen Direktor er ist. Er könne es immer noch nicht richtig realisieren und richtete seinen Dank an sein rund 120-köpfiges Team, ohne das dieser Erfolge nicht möglich wäre, sagte Krausz auf einer Pressekonferenz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2023 19:00 Uhr