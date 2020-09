Bayerns Feuerwehren waren 2019 alle zwei Minuten im Einsatz

Sportausschuss befürwortet Geisterspiel in München

München: Ab heute beginnt in Deutschland wieder die Fußball-Bundesliga. Eröffnet wird die Saison mit der Partie FC Bayern gegen FC Schalke in München. Allerdings dürfen heute Abend keine Zuschauer in die Arena. Oberbürgermeister Reiter hatte sich wegen der relativ hohen Infektionszahlen in München dagegen entschieden. Die Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag, Freitag, findet das richtig. Im BR-Interview sagte Freitag, Sport lebe zwar von Emotionen, der Gesundheitsschutz der Bevölkerung müsse aber grundsätzlich an erster Stelle stehen. Die Entscheidung zeige auch, dass das Konzept der DFL funktioniere, so die SPD-Politikerin.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2020 10:00 Uhr