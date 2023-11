Bayerns FDP-Chef Hagen hält nichts von Ausstieg aus der Ampelkoalition

München: Der Vorsitzende der Bayern-FDP, Hagen, hält einen Ausstieg der Liberalen aus der Berliner Ampelkoalition derzeit nicht für sinnvoll. Im BR-Interview reagierte er damit auf eine mögliche Mitgliederbefragung. Nach Hagens Worten gibt es zwar Gründe für den Frust in der Partei. Angesichts der großen Herausforderungen im Land sollte die FDP sich aber nicht mit sich selbst beschäftigen, sondern sich der Verantworung stellen. Ein "Ja" zum Ausstieg aus der Ampel wäre aus Sicht Hagens außerdem ein Stück weit auch ein Misstrauensantrag gegen Parteichef Lindner. - Nach den schlechten Wahlergebnissen für die FDP in Bayern und Hessen streben mehrere Liberale eine Mitgliederbefragung über einen Verbleib in der Ampel an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2023 10:00 Uhr