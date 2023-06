Bayerns Energiewirtschaft zeigt sich irritiert über Söders und Aiwangers Auftritt in Erding

Meldungsarchiv - 12.06.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Die bayerische Energiewirtschaft zeigt sich erschrocken über die jüngsten Äußerungen von Ministerpräsident Söder und Wirtschaftsminister Aiwanger zum klimafreundlichen Heizen. Verbandschef Fischer ging konkret auf den Auftritt der beiden am Samstag bei einer Kundgebung in Erding gegen das geplante Heizgesetz der Bundesregierung ein. Er erinnerte Söder und Aiwanger an das bayerische Klimasschutzgesetz. Demnach will der Freistaat fünf Jahre früher klimaneutral sein als der Bund - nämlich schon 2040. Jetzt müsse geklärt werden, ob dieses nicht ernst genommen werden soll, so Fischer weiter. Die Kritik der Politiker am Vorhaben der Bundesregierung nannte er "platt und populistisch". Aiwanger wies das mittlerweile zurück. Er lasse sich nicht den Mund verbieten, sagte er am Mittag im BR.

