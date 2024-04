Bayerns Brauer sind laut Statistik "deutscher Absatzmeister"

München: In keinem anderen Bundesland ist im vergangenen Jahr mehr Bier gebraut worden als in Bayern. Insgesamt waren es 23,4 Millionen Hektoliter - umgerechnet gut 2,3 Milliarden Maß. Die Brauer im Freistaat haben damit ihren Spitzenplatz vor Nordrhein-Westfalen verteidigt, das auf 21 Millionen Hektoliter kommt. Zufrieden ist der bayerische Brauerbund allerdings nicht, denn der Absatz ist gegenüber 2022 um 2,5 Prozent gesunken. Ob es heuer wieder besser wird, ist nach Ansicht des Verbandes nicht abzusehen. Die ersten Monate des laufenden Jahres brachten zwar ein deutliches Plus, doch entscheidend für das Jahresgeschäft seien die Frühsommer-Monate Mai bis Juli. Morgen wird in Bayern der "Tag des bayerischen Bieres" begangen. Anlass ist die Verkündung des Reinheitsgebots am 23. April 1516 in Ingolstadt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2024 08:00 Uhr